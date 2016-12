Categoría: TEMA DEL DIA - 1393

La hipertensión es una enfermedad silenciosa que viene en alza. Costumbres sanas desde la infancia ayudan a alejarla. Ilustración Elena ospina

* La hipertensión arterial sigue en alza por el envejecimiento de la población y estilos de vida no saludables. Un mal silencioso que hay que prevenir y cuidar bien si se desarrolla.

POR RAMIRO VELÁSQUEZ GÓMEZ (Tomado de elcolombiano.com)

Es un problema mundial en alza: de 594 millones de personas que la padecían en 1975, 40 años después la padecen 1130 millones.

La hipertensión arterial, enfermedad silenciosa que ahora se presenta más en países en desarrollo según el estudio en The Lancet. Una alta incidencia debido al envejecimiento poblacional y uno de los males de la vida moderna que hay que tratar de prevenir o... cuidar.

Catalina Gallego Muñoz, médica especialista en Medicina Interna y Cardiología Clínica, de la Clínica Cardiovid, explica qué la produce, qué hacer y otros detalles para mantenerla a raya.

¿Qué factores inciden en nuestro medio para que la hipertensión siga al alza?

“El incremento en la incidencia puede atribuirse a varios factores. El primero, y posiblemente el principal, es el envejecimiento de la población. A medida que aumentamos de años incrementa el riesgo y dado que en la actualidad las personas son cada vez más longevas van a tener más probabilidad de desarrollar hipertensión. Otros factores relacionados con el estilo de vida como son el sedentarismo, sobrepeso, tabaquismo, consumo de licor y malos hábitos de alimentación, contribuyen, y explican su aparición en personas cada vez más jóvenes”.

¿Desde qué edad se detecta hoy? ¿Cada vez es más joven la población que la padece?

“Puede aparecer desde cualquier edad, incluso en los niños hay algunas enfermedades que pueden llevar al desarrollo de hipertensión. Sin embargo, la hipertensión arterial primaria o esencial, la que padece la mayoría de adultos y que no es secundaria a otra enfermedad, se presenta con mayor frecuencia posterior a los 55 años. En la actualidad, por factores como el sedentarismo, el sobrepeso y en algunas personas por rasgos puramente genéticos, como por ejemplo la población afrodescendiente, se está presentando en pacientes cada vez más jóvenes; tenemos algunos de hasta de 20 años con hipertensión arterial primaria”.

¿Qué se debe hacer para alejar el riesgo y desde qué edad?

“Es indiscutible que los hábitos de vida saludable son la principal estrategia para disminuir el riesgo, hábitos que deben practicarse desde la infancia. Las principales recomendaciones son realizar ejercicio físico de forma rutinaria, entre 3-5 veces por semana, no fumar, no tomar licor, consumir una dieta saludable que incluya verduras y un bajo consumo de sal”.

¿Hay forma de evitarla a pesar del factor hereditario?

“A pesar de que se tenga un fuerte factor hereditario hay personas que nunca la desarrollan, por lo que sí es posible evitarla. La principal estrategia es seguir las recomendaciones de hábitos de vida saludable, con especial énfasis en el ejercicio físico, dado que se deberá ser más estricto que en la población general”.

¿Qué problemas desencadena la presión alta, qué órganos afecta más? ¿Cuáles las consecuencias más notorias y la población con mayor riesgo?

“La hipertensión arterial es bien conocida como una enfermedad silenciosa. Produce daño en múltiples órganos, inicialmente de forma asintomática, por lo que a veces se detecta después de muchos años de estar sufriendo hipertensión. Los principales órganos afectados son el corazón, y se puede desarrollar insuficiencia cardiaca; en el riñón puede generar insuficiencia renal crónica; y en la retina (ojo) también puede existir compromiso. Todas estas manifestaciones se hacen más notarias cuando la enfermedad lleva mucho tiempo de haberse desarrollado y sobre todo cuando no existe un adecuado control de las cifras de presión arterial. Las personas que no toman su medicación, que toman dosis insuficientes, o no cumplen con las recomendaciones como el ejercicio o consumir una dieta baja en sal, son las que más riesgo tienen de desarrollar estas complicaciones secundarias”.

Si se padece, ¿cómo mantenerla a raya? ¿Se puede con ejercicio y dieta? ¿Los medicamentos son para toda la vida?

“La principal manera es siendo adherente a la terapia farmacológica indicada por el médico y sobre todo seguir hábitos de vida saludable. Algunos pacientes logran un adecuado control con dieta y ejercicio, pero es el médico quien debe definir cuáles pacientes no requieren medicamentos. Una vez se instaura tratamiento con medicamentos en la gran mayoría de la gente son para toda la vida, no por meses o mientras el paciente se siente mal; se deben tomar indefinidamente o hasta que un médico prescriba lo contrario. La hipertensión arterial primaria es una enfermedad crónica que no se cura, se mantiene controlada”.

¿Es común que con el tiempo , haya que aumentar la dosis de los medicamentos? ¿Por qué?

“La gran mayoría de los pacientes hipertensos requieren como mínimo 2 medicamentos para controlar la hipertensión. Algunos pueden requerir aumentar la dosis si no se logra un buen control o incluso ir sumando más medicación hasta que se logre llegar a las metas adecuadas de control que los protejan de las temibles consecuencias expuestas. Al aumentar la dosis posiblemente se está hablando de que no hay un adecuado control, o en otros casos de que se han ido comprometiendo órganos como el corazón, el riñón o el ojo, y en esos casos se es mucho más estricto”.

¿Cuándo puede sentir una persona que sufre de hipertensión, hay alguna señal?

“Dado que es enfermedad silenciosa, la gran mayoría de los pacientes no tienen síntomas atribuibles a ella. Todas esas molestias inespecíficas que las personas creen son a causa de la hipertensión no son ciertas, como tener mareos o dolor de cabeza. Sí es verdad que una vez se van presentando complicaciones en órganos como el corazón o el riñón, se empiezan a manifestar síntomas clínicos que dependerán del órgano”.

¿Cada cuánto se debe chequear la presión una persona sana -desde qué edad- y cada cuánto una con hipertensión?

“Las personas sanas y jóvenes no requieren chequeos rutinarios. Los mayores de 40 años, aquellos con factores de riesgo como los diabéticos, o por antecedentes familiares, deberían realizar un control anual de las cifras de presión arterial. Una vez se diagnostique se debe ingresar a un programa de seguimiento y control en una entidad de salud, y son ellos quienes definen cada cuánto se requieren controles y exámenes, porque dependerá del estado de salud general del paciente y del grado de control de la presión arterial que se vaya logrando”.