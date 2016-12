Categoría: TITULARES DE PORTADA - 1423

(Prensa Gobernación/GB/ AR).-

Directores y editores de los diferentes medios de comunicación impresos del estado ratificaron que el Acueducto Bicentenario de Ciudad Bolívar es una obra moderna, que cuenta con la capacidad suficiente para suministrar agua potable en la capital bolivarense durante los próximos 25 años.

Junto al gobernador Francisco Rangel Gómez, los editores recorrieron las instalaciones de la nueva planta, conocieron cada una de las fases que ahí se realiza para potabilizar el agua y constataron que todos los detalles de la obra fueron bien cuidados.

Para Carlos Mejías, director del Diario El Progreso, el Acueducto Bicentenario debe ser una obra querida y respetada por todos y todas. Valoró además el trabajo que se está realizando para que a cada hogar bolivarense llegue el vital líquido limpio y sin contratiempos.

“Tenemos que agradecer porque muy pronto vamos a tener cubierta a gran parte de la ciudad con agua pura, transparente y limpia, como lo hemos visto hoy a través de las muestras de laboratorio y todo el proceso. Esta es una obra magnifica que ha requerido de una ingente cantidad de recursos, por eso todos deben quererla y cuidarla”, comentó.

Por su parte, Luis Alberto Guzmán, director del Diario El Expreso, calificó el proyecto como beneficioso para la sociedad, especialmente para quienes habitan en sectores populosos de la ciudad capitalina.

“Felicito a la Gobernación de Bolívar porque este es un proyecto que beneficiará a más de 150 mil habitantes de La Sabanita, José Antonio Páez y Agua Salada. Vimos el procedimiento y, de verdad, el agua sale bastante pura”, comentó.

Al respecto, Alberto Hernández, del Diario El Luchador, valoró que el gobierno nacional esté trabajando junto a la Gobernación de Bolívar para dignificar al pueblo y colocar a la antigua Angostura en el sitial de honor que merece.

“Gracias al presidente Chávez que inició esta mega obra en el municipio Heres, igualmente al presidente Nicolás Maduro y a la gestión del gobernador Francisco Rangel Gómez por garantizar su culminación. Es una obra emblemática que garantizará agua potable al pueblo de Ciudad Bolívar”, mencionó

Asimismo, desde la planta de potabilización del Acueducto, Robinson Lizano, del Diario Primicia, consideró que la obra de agua potable es fundamental y valiosa para una urbe tan creciente como Ciudad Bolívar

“Es una obra súper moderna, construida con recursos de la zona como el asfalto, el granito y parte de las bombas se consiguieron en Venezuela. Es una garantía de agua para 25 años y, en una geografía tan grande como la de Bolívar, garantizar agua es una cosa que a veces no ponderamos bien el valor que tiene”, mencionó.

Todo lo que se hizo

Son 7 grandes obras las que conforman el acueducto; una nueva planta potabilizadora que consta de tres sedimentadores, 6 filtros para potabilizar el agua, un tanque de almacenamiento de 1 millón de litros y un sistema de rebombeo. De igual manera, la obra contempla una balsa toma (sistema de captación de agua cruda) sobre el Río Orinoco, donde operarán seis bombas de setenta metros de altura y con capacidad para impulsar 100 litros de agua por segundo cada una.

El gobernador Francisco Rangel Gómez explicó que para alimentar la planta se colocaron desde la balsa toma 5.2 kilómetros de tubería de 36 pulgadas que pasan por el barrio La Toma, la avenida Menca de Leoni y España hasta llegar a la planta. También se construyó una estación eléctrica exclusiva, acorde a los requerimientos exigidos por los modernos equipos de bombeo.

El potente bombeo que poseerá la planta Bicentenario logrará llenar el tanque “F”, ubicado en Brisas del Este, adyacente a la vía Perimetral y el cual ha estado fuera de servicio por más de 40 años, por consecuencia de la desidia de administraciones anteriores.

“En Ciudad Bolívar no se había invertido en agua desde hace muchos años. Ningún gobierno regional asumió esto y nos sentimos profundamente orgullosos porque tenemos nuestra propia Hidrológica. Hemos construido acueductos en todas las ciudades, instalado tuberías y todavía falta por hacer, seguiremos trabajando”, manifestó la máxima autoridad de Bolívar.

Tanto el Tanque F como el tanque F (prima) han recibido una rehabilitación integral. Hidrobolívar, empresa creada durante la gestión del gobernador Rangel, les realizó la debida refracción interna, colocó los sistemas de válvulas de entrada y salida, además, fueron colocados dos kilómetros de tuberías en la zona entre los dos estanques para independizar las redes de distribución de los sectores que están alrededor. Los Tanque F y F’ (prima) distribuirán en conjunto unos 7 mil metros cúbicos de agua potable.

Agua ajustada a la norma

A través de Hidrobolívar, la gestión del gobernador Rangel lleva un control riguroso para que el servicio de agua mantenga la calidad que establecen las normas sanitarias a nivel nacional y también la Organización Mundial de la Salud, por lo que cada dos horas se realizan controles en los tratamientos de potabilización y en cada una de las etapas que lo conforman.

Es importante destacar que se realizan análisis bacteriológico a diario en cada una de las plantas, para certificar la calidad bacteriológica del agua, siendo esto el aspecto más importante ya que este proceso garantizará que no haya microorganismo presentes en el líquido.

El agua cruda que ingresa a la planta recibe un tratamiento convencional, en las cuales se aplican tres sustancias como el Sulfato de Aluminio, el cual funciona como coagulante para remover todos los sedimentos y la turbiedad contenida en las aguas, la Cal hidratada y finalmente el cloro o el hipoclorito de sodio, que se aplica para la desinfección completa, garantizando con este proceso la calidad del agua.

Los análisis físico- bacteriológico que se realizan en el Acueducto Bicentenario arrojan como resultado que los niveles de Turbiedad y Cloro Residual están ajustados a la norma. La turbiedad, por ejemplo, arroja 0.8 y la norma dictamina entre 1 a 2, es decir, el agua que suministra la planta cumple con todos los parámetros exigidos.