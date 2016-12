Categoría: TITULARES DE PORTADA - 741

LOS BANCOS SIN EFECTIVO Y NO HAY PUNTO DE VENTA

Avanzada la tarde de este jueves los bancos carecían de efectivo, por el retiro de los 100 bolívares, y la ausencia de los nuevos billetes del cono monetario nacional.

La situación que se observó a las puertas de estas entidades era de desespero total, una vez que hasta ayer eran aceptados los depósitos del referido papel moneda y no había como hacer las operaciones cambiaras, tramitación de cheques, sueldo de nómina, y demás cobros, porque los billetes nuevos no llegaron.

Al buscar al dinero electrónico los cajeros automáticos estaban colapsados, y algunos daban de 600 a 2.000 bolívares por persona. En los comercios para la compra a través de tarjetas, la problemática se redujo a un cartelito que anunciaba “No Hay Punto”.

Total que, de no llegar la remesa de billetes nuevos la mañana de hoy, los guayaneses pasaremos un fin de semana limpios.