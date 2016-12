Categoría: TITULARES DE PORTADA - 1401

En Ciudad Bolivar se desarrolló el día entre protestas y manifestaciones

Los pobladores de Tumeremo y el callao en el día de ayer cansados por no recibir respuesta y frustrados por no poder depositar el billete de a 100 bolívares, que ya no tiene validez en todo el territorio nacional escenificaron varios actos de protestas. Se registraron algunos saqueos y quema de cauchos en la población de Tumeremo, a pesar que la gran mayoría de los negocios asiáticos no abrió sus puertas, pues no reciben el billete de 100 bolívares fuertes, sostienen que este no tiene validez alguna, y no se puede comprar comida.

