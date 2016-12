Categoría: TITULARES DE PORTADA - 60

Gobierno y pueblo trabajando por la recuperación integral de Ciudad Bolívar

*Junto al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, el secretario General de los Clap, recorrió el sector Bolivariana 2000 del municipio Heres para hacer la distribución casa por casa y beneficiar a 328 familias



Como parte del acompañamiento del Gobierno Nacional a la población del estado Bolívar luego de la desbandada de violencia ocasionada por sectores de la derecha en la entidad, el secretario General de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLap) a nivel nacional, Freddy Bernal junto al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, recorrió las calles del sector Bolivariana 2000 de la parroquia La Sabanita, para hacer entrega de los combos navideños a los pobladores.

“En este sector estamos beneficiando a 328 familias a través del Clap Corazón Bolivariano, este combo además de traer los productos de la cesta básica viene acompañado del pernil navideño, además ya están llegando 14 mil juguetes de 90 mil que son totalmente gratuitos, esto en una primera etapa” informó.

El alto funcionario añadió que en un plan especial de reforzamiento en la distribución de alimentos, llegarán al estado Bolívar un total de 200 mil combos de comida y 90 mil de juguetes que serán distribuidos a través de los Clap, a parte de los combos que distribuye Alimentos Bolívar y Mercal, se está apuntalando este plan impulsado por el Presidente Maduro para hacer frente a la guerra económica, siendo esta la respuesta del gobierno bolivariano a la ola de violencia que acabó con varios de locales comerciales en la capital bolivarense.

En tal sentido, Bernal señaló que “después de los saqueos, después de la violencia causada por la derecha, aquí está el Gobierno Nacional, Regional, Local y Poder Popular trabajando por el pueblo, como nos lo enseñó Chávez. La fuerza del gobierno trabajando con el pueblo para la recuperación integral de Ciudad Bolívar, los negocios están abriendo, la calma está volviendo a esta hermosa ciudad” señaló.

Bernal acotó que el Gobierno Nacional está desplegado por todo el estado, ministros, viceministros, la dirección nacional del Psuv, el vicepresidente de la República, todos articulados con el gobierno regional y local haciendo frente a la nueva arremetida de la derecha.

“Después de la locura opositora donde quisieron arrancar una ola de violencia en todo el país, Ciudad Bolívar está en la calle, trabajando. Nos querían quitar la navidad y aquí está un gobierno responsable asegurando la navidad de los venezolanos y en este caso específico de los habitantes de Ciudad Bolívar” subrayó.

¡Gracias Presidente Maduro!

Entre tanto, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, agradeció la respuesta inmediata del Presidente Nicolás Maduro, ante el crimen que se estaba cometiendo en contra de los pueblos de los estados fronterizos, producto de la reacción ante las acciones tomadas por el Gobierno Nacional para defender la moneda.

El mandatario regional señaló que lo que pasó en Ciudad Bolívar pudo haber pasado en otra ciudad porque era algo planificado, añadió que la respuesta del pueblo y del gobierno es el trabajo en la calle, es la respuesta del partido, del Presidente, de todo su gabinete de gobierno.

Rangel Gómez destacó que la atención por parte de la revolución Bolivariana es integral, agregó que a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor (Bnbt) se van a refaccionar los locales comerciales que se vieron afectados, agregó que se está estudiando desde la gobernación del estado Bolívar la posibilidad de una ayuda para los empleados de nómina de las pequeñas empresas

“Que estén tres banco nacionales otorgando créditos a los comerciantes afectados por el vandalismo político, que aquí tengamos la comida a través de los Clap, que a pesar de la crisis en la que nos han sumergido nosotros sigamos trabajando, es la mejor manera de hacer frente a todos los ataques de la derecha. Estamos en la calle con nuestro pueblo” agregó.

Respaldo al Presidente Maduro

En el mismo orden de ideas, la responsable del Clap “Corazón Bolivariano” del sector Bolivariana 2000, Lilian Principal, señaló que además de la distribución de alimentos también tienen proyectos productivos de corte y costura, manualidades, entre otros, añadió que además están inmersos en la producción de frutas y hortalizas con los patios productivos.

La vocera señaló que con organización y compromiso revolucionario, vecinos y vecinas trabajan para la comunidad donde viven y para donde la revolución los llame, explicó que son soldados de la patria y están para apoyar la revolución tal y como les enseñó el gigante Hugo Chávez.

“A la derecha que pensó que quemando locales comerciales, que con saqueos y actos vandálicos iban a destruir nuestro gobierno revolucionario les decimos que aquí hay pueblo, aquí hay gobierno y seguimos trabajando. No se rinda señor Presidente, trabaje desde donde usted está que nosotros aquí en las bases estamos dando el todo por el todo, desde nuestros espacios te respaldamos Nicolás, a pesar de la guerra económica y psicológica no han podido ni van a poder con este pueblo revolucionario y seguimos con la moral en alto trabajando por la revolución” expresó.

Voceros nacionales, regionales y locales y comunidad en general, hicieron un llamado a los empresarios que trabajan, a los que creen en Venezuela, que no es hora de la tristeza, es hora de producir, de la unidad nacional, expresaron que está un gobierno que les tiende la mano, un gobierno que está dando la cara, que hace presencia para de esa manera seguir el camino del desarrollo para el bienestar de todos los venezolanos.