POR SEGUNDO DIA DE ESPERA

Foto de Flor Mujica

Un grupo de personas de la tercera edad, cerraron la vía que conduce hacia el Puente Angostura, como medida de protesta porque no pueden cobrar sus respectivas pensiones en una entidad bancaria ubicada en un Centro Comercial.

Según Araselis Alvarado, tiene tres días intentando cobrar su pensión, para comprar comida, y luego de permanecer durante un largo tiempo en las colas, les informan que no hay línea, que deben retirarse.

Por su parte Elio Fuentes, manifestó su preocupación porque en su sector entregarán los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y necesita tener al menos, 15 mil bolívares en efectivo.

Eloy Lira Figueroa, tiene 19 días de operado de la próstata, y necesita de dinero, tiene dos días tratando de sacarlo y no ha podido.

Algunos otros manifestaron que lograron entrar y les pagaron 2 mil o 3 mil bolívares, y en billetes de 5bs., que hace mucho volumen, representando un verdadero peligro para su seguridad.

En tal sentido los manifestantes les solicitaron al gobierno regional, nacional y la directiva de las entidades bancarias, a darle el mejor trato, prestar un mejor su servicio y mejorar de una vez por todas el problema del dinero en efectivo.