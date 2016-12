Categoría: TITULARES DE PORTADA - 35

Agradeció el apoyo irrestricto del Presidente Nicolás Maduro

El mandatario regional señaló que a pesar de la crisis inducida, la atención social nunca ha cesado, invitó el pueblo de Bolívar a potenciar las ingentes riquezas de la región para consolidarse como la alternativa económica no petrolera del país

(Prensa Gobernación / JJBB).- Durante su acostumbrado mensaje de fin de año, el gobernador del estado’ Bolívar, Francisco Rangel Gómez, expresó su satisfacción por todos los triunfos que el pueblo venezolano obtuvo en un 2016 que “fue particularmente difícil pero aprendimos a sobrellevar las dificultades y a crecernos ante cada traba que nos ponían algunos factores económicos y políticos del país, somos un pueblo fortalecido y así lo hemos demostrado” expresó.

El mandatario regional, acompañado por la primera combatiente de la entidad, Nidia Escobar de Rangel, los alcaldes revolucionarios de Heres y Caroní, Sergio Hernández y Tito Oviedo respectivamente y de su gabinete ejecutivo, detalló los logros alcanzados durante al año 2016, afirmó que a pesar de la cruenta guerra económica a la que han sido sometidos los venezolanos, la atención social, el avance y los logros no han cesado.

“No la hemos tenido fácil, tuvimos que gobernar con algunas limitantes, sin embargo en el estado Bolívar construimos 46 mil nuevos hogares y estamos en ejecución de más de 18 mil. En todo el país el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha entregado más de 1 millón 300 mil viviendas y todo eso a pesar de la crisis, por eso tenemos moral y además cada día nos sentimos más orgullosos de seguir trabajando por y para nuestro pueblo, ese es el motor que nos mueve hacia adelante” explicó.

El líder político estadal invitó a todo el pueblo de Venezuela a no dejarse llevar por los agoreros del desastre, agregó que desde el estado Bolívar se deben tomar las ingentes potencialidades de la región y fortalecerlas de manera tal que la entidad se consolide como la alternativa económica no petrolera de Venezuela “esa es nuestra meta para el venidero 2017, debemos seguir trabajando por este estado, por su gente y por el país”.

“Debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado y de lo que viene, recientemente inauguramos el Acueducto Bicentenario de Ciudad Bolívar, más de 150 mil personas se van a beneficiar de manera directa con el mejoramiento en el servicio de agua potable, ya hay sectores como Los Próceres que históricamente no les llegaba el agua y ahora la tienen directo a sus casas, el Distribuidor Las Banderas es otra obra que con el apoyo del Presidente Maduro le hemos entregado a los bolivarense, una infraestructura por demás moderna que vino a solucionar uno de los problemas viales más graves que tenía la capital del estado, por eso debemos sentirnos orgullosos”.

Logros y más logros

El líder político estadal recordó que la atención a sectores vitales para el buen vivir de los ciudadanos nunca dejó de atenderse, explicó que en materia de transporte, por ejemplo, en apenas 8 años más de 41 millones de bolivarenses se han trasladado de manera cómoda y segura gracias a la creación de Transbolívar, agregó que en materia de educación la asistencia a las aulas de calse aumentó un 28%, destacó que “tenemos inclusión social, todos nuestros niños en el país tienen sus textos escolares gracias a la entrega de la Colección Bicentenaria, esas cosas nos dan fortaleza para seguir luchando”.

Destacó los recientes avances en materia de seguridad ciudadana con la puesta en marcha de un nuevo plan de seguridad que gracias a la mancomunidad de esfuerzos de la Policía del estado Bolívar (PEB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) brindará mayor seguridad no solo a los bolivarenses sino también a los locales comerciales y a las principales instalaciones de la región como estaciones de servicio, sub estaciones eléctricas, entre otras.

“Nosotros vamos a salir adelante, esta crisis inducida no nos va a detener, tenemos un gran estado, un gran pueblo y un Gobierno Nacional que da la cara por su gente. En Revolución sacamos los problemas a flote para solucionarlos, eso nos los enseñó el gigante de la Patria, Hugo Chávez, por eso nos sentimos con mucho optimismo para este venidero 2017” apuntó.

El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, agradeció el incondicional apoyo de todo su Gabinete de Gobierno, del mismo modo felicitó el trabajo que desde el Consejo Legislativo del estado Bolívar (Cleb) los diputados y diputadas han realizado para aprobar los recursos solicitados por el Ejecutivo Regional para seguir trabajando por y con el pueblo, del mismo modo agradeció el apoyo del Equipo Político Estadal del Psuv, de las direcciones municipales y parroquiales que desde las bases, siguen fortaleciendo la columna vertebral del proceso revolucionario, el poder popular.