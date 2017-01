Categoría: TITULARES DE PORTADA - 304

Foto: Primicias24

(Caracas, 30 de diciembre. Noticias24) – Aunque se nos ha echo tradicional que la noche de fin de año nos acostumbremos a celebrar entre buena comida, alegría y tragos, también la nostalgia nos invade unida a recuerdos y deseos. Sin olvidar ciertas supersticiones o consejos de orden místico, que nos motivan.

He aquí una lista de tradiciones curiosas para recibir este 2017:

Tener lentejas en la mano para recibir un año de prosperidad.

Comer una uva por cada campanada y pedir un deseo por cada una.

Quebrar las copas para dejar el pasado atrás y abrir paso al futuro.

Ponerse ropa intima amarilla para la buena suerte o roja para buscar amor.

Recibir el año con dinero en los bolsillos para tener prosperidad económica.

Escribir los deseos en una carta y quemarla en enero para que se cumplan.

Dar vueltas en la calle con una maleta para viajar el año entrante.

Ponerse la ropa interior al revés para obtener mucha ropa nueva en el año entrante.

Pasearse debajo de una mesa para conseguir pareja.

Limpiar la casa a profundidad con agua para eliminar la energía negativa y colocar limones picados en cuatro pedazos para eliminar envidias y malas energías.

Las velas: el uso de velas para recibir el 2017, garantizando armonía y paz en el hogar. Te damos los mejores colores; Dorada: Llama el dinero y la abundancia a tu vida.

Ropa blanca: Se relaciona con alejar las enfermedades y atraer la buena salud. Vístete de blanco para recibir el año nuevo.

Ropa nueva: Implica que en todo el año no te faltará ropa nueva. Procura estrenar alguna prenda para recibir el año.

Calzones rojos o listón rojo: Equivale a atraer el amor y la pasión. Ponte unos calzones rojos o un listón rojo amarrado a la cintura bajo la ropa, para que el año nuevo esté lleno de amor y deseo.

Cambio de prenda: Corresponde a fortalecer la relación con tu pareja. Si tienen algunos problemas, intercambien una prenda que traigan puesta, así sus destinos estarán completamente ligados en el año.

Dinero dentro de los zapatos:

Hay quienes para garantizar la disposición de dinero reciben el año con un manojo de billetes entre sus manos. Recibir el año nuevo con dinero dentro de los zapatos: trae prosperidad económica. Recibe el año con una moneda en el zapato o de preferencia un billete en un bolsillo. Cuentan además que colocar un anillo de oro en la copa de champaña con la que se hará el brindis: te asegurará que no falte el dinero .

Contenido seleccionado de varias fuentes consultadas, por:

Julio C. Alcubilla B./ Noticias 24