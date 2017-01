Categoría: TITULARES DE PORTADA - 214

* Los actos conmemorativos a tan relevante fecha se realizarán los días 06, 07 y 08 de Enero, en el Paseo Orinoco, a la altura del antiguo Cine Rio.

Texto: María Alejandra Pasarella A..- Con el apoyo de comercios, instituciones públicas y privadas, cultores, músicos, artistas plásticos, fotógrafos, locutores y medios de comunicación, será posible la celebración de los cincuenta años de la inauguración del Puente Angostura.

Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar Austerio González, quien indicó que las actividades programadas para los días 06,07 y 08 de Enero, habrían sido imposibles de organizar sin la enorme participación de la ciudadanía bolivarense, “esta es una iniciativa ciudadana, en la que participan directivos del gremio que represento, artistas plásticos del Colectivo Arte Sur, fotógrafos del Círculo de Reporteros Gráficos, representantes de la Asociación Nuestros Ríos Son Navegables, del Club Náutico Orinoco, de la organización Expo Bolívar Emprende, Alcaldía de Heres, Gobernación del estado, Club de Leones, además de los más de diez grupos musicales que se presentarán como un regalo para la ciudad y en homenaje a nuestro Puente Angostura”

En este sentido, el Presidente del ente gremial, señaló que también es importante hacer mención especial de los medios de comunicación que se han sumado a la divulgación de la programación como es el caso de Interactiva 91.7 Fm, Capital 99.9 FM, Onda 103.5 FM, que incluso transmitirá en vivo el concierto del día viernes 06 de enero a partir de las 5 de la tarde, además de los tres periódicos locales, Diario El Progreso, El Luchador y El Expreso, así como de medios digitales como Revista Esencia y Es Bolívar.

Austerio González indicó que con las actividades previstas, se busca enaltecer el nombre de la capital bolivarense, “ estas actividades tienen un objetivo que van más allá de las fiestas, queremos hacer mucha bulla para dar a conocer que es aquí donde tenemos el puente colgante más largo de América Latina, queremos que el mundo sepa que desde aquí nacen grandes talentos musicales, que es esta la tierra el Maestro Jesús Soto y que es de aquí el Maestro Alejandro Vargas, compositor de los más sonados aguinaldos de nuestro país”.

En este sentido, González señaló que “aún con las deficiencias de alumbrado que sabemos tiene el Puente Angostura, es esta una fecha propicia para unir esfuerzos, para trabajar a favor del desarrollo de nuestra Ciudad Bolívar y de demostrar que esta obra de la ingeniería nacional no sólo comunicó al estado Bolívar por vía terrestre con el resto del país, sino que también, después de cincuenta años es el Puente que nos Une como bolivarenses.

Finalmente, Austerio González, reiteró la invitación a todos los bolivarenses a asistir este 06, 07 y 08 de Enero a las diversas actividades previstas para la celebración de los cincuenta años del Puente Angostura.

Así celebraremos los 50 de #ElPuente QueNosUne

Programación:

Viernes 06 de Enero

8:00 am Misa de Acción de Gracias

Lugar: Catedral Metropolitana

10:00 am Inauguración de Muestra Colectiva de Artistas Plàsticos y Fotógrafos

1.- Hotel Laja Real

2.- Sarrapia GastroBar

3.- Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar

10:00 am a 06:00 pm Muestra Artesanal

Mirador Angostura

Viernes 06, sábado 07 y domingo 08

11:00 am Ruta Turística: Conociendo tu Puente Angostura

Salida en caravana desde el Mirador Angostura hasta el puente

4:00 pm Toma Deportiva del Casco Histórico

Punto de Concentración: Plaza Miranda

5:00 pm ExpoBolivar Emprende, edición Los 50 de #ElPuenteQueNosUne

Viernes 06 y Sábado 07 de Enero de 5 a 10 pm

Paseo Orinoco, a la Altura del Antiguo Cine Rio

5:00 pm Concierto de Artistas Guayaneses

Viernes 06 de Enero

Paseo Orinoco, a la altura del Antiguo Cine Rio

Sábado 07 de Enero

4:00 pm Desfile de Motos y Carros Antiguos - Caminata y cruce de Puente Angostura

Saliendo desde el peaje de Soledad y llegando al peaje de Ciudad Bolívar

5:00 pm Concierto de Artistas Guayaneses

Grito de Carnaval (presentación de grupos de calipso)

Paseo Orinoco, a la altura del Antiguo Cine Rio

Domingo 08 de Enero

9:00am Encuentro de las Vírgenes en el Río Orinoco

Salida desde la Capitanía de Puerto

Artistas Invitados:

*Sabor Parroquiano

*Oasis Gaitero

*Manuel Yánez Hijo y el Ensamble Viajera del Río

*Grupo ParaPara

*Yaradanza

*Arnaldo Guevara

*Fernando Hernández

*3er Nivel

*Palo y Cuero

*5NFusión

*Fusión #3

*TheSameBoys Calipso

*La Ola Calipso

*TheBrothers Calipso

*Siboney Calipso

*VH Calipso

*La Cuerda en Seis de los Hermanos Hurtado.