Categoría: TITULARES DE PORTADA - 61

(Prensa Gobernación/ Idebol/ NMPF).-

Autoridades y atletas bolivarenses asistieron este viernes a la catedral metropolitana de la ciudad capitalina a fin de presenciar la tradicional misa del deporte y elevar oraciones para que este año puedan concretarse nuevas victorias en el ámbito deportivo.

Toda la familia Gobernación acompañó al equipo del Instituto de Deportes del Estado Bolívar (IDEBOL) durante la ceremonia religiosa, oficiada por el padre Antonio Valladares. Miembros de la Alcaldía Bolivariana del municipio Heres también dijeron presentes, así como diferentes sectores de la sociedad.



Lleno de gratitud por el año que terminó y colocando en manos de Dios este nuevo año, el presidente de IDEBOL, Miguel Cambero, mostró su agradecimiento por la masiva presencia de la comunidad deportiva bolivarense en la tradicional eucaristía, instando a seguir adelante con los proyectos, los ideales bolivarianos y el vivo entusiasmo que siempre ha caracterizado la participación de los atletas, representantes de asociaciones y entrenadores bolivarenses.

Cambero también dejó saber que este 2017 inicia cargado de grandes expectativas y con un respaldo rotundo por parte del gobernador Francisco Rangel Gómez, quien desde hace 12 años ha demostrado su compromiso con el sector deportivo.

“Ya contamos con los recursos para la reparación total del Gimnasio de Gimnasia ubicado en la Urbanización Vista Hermosa. Además de su refacción contará con todo el equipamiento necesario para potenciar este deporte en nuestro estado contando con un registro de más de 300 niños”, reveló el presidente de IDEBOL.

El presidente de IDEBOL también resaltó que ya se cuenta con los recursos asignados para las asociaciones deportivas, para garantizar la asistencia de cada una de ellas a los diferentes eventos nacionales, así como las asignaciones de las becas para los atletas y pago a entrenadores, resaltando que aún con las dificultades que atraviesa el país en el punto de vista económico, el gobernador Francisco Rangel Gómez hace un gran esfuerzo para cumplir en todo momento con el deporte regional.

De la misma manera, anunció que se dará continuidad al abordaje de las comunidades en los diferentes municipios a través del proyecto de los Centros de Iniciación Deportiva (CID), para además de apoyar la alta competencia del estado, centrarse en la recreación y masificación de los niños y jóvenes y a su vez trabajar para la captación de talentos para lo que será la cantera de las futuras promesas de atletas consagrados como Yorgelis Salazar de kárate, Stefany Hernández medallista de bronce en los Juegos de Río 2016, los hermanos Limardos y otros deportistas destacados.

Proyecciones en lo alto

Por su parte, José Jiménez, presidente de la Asociación de Voleibol en Bolívar, mencionó que las proyecciones para este 2017 son bastante altas y mencionó que, pese a las limitaciones, lograron tener un 2016 con resultados positivos, consiguiendo un 3er lugar en Campeonato Nacional de Minivol realizado en Lara.

“La niña Branyelis Franco, con tan sólo 13 años de edad, ya se encuentra dentro de la escudería nacional y en este 2017 pretendemos incorporar un grupo más a la zafra”, resaltó Jiménez.

El presidente de la asociación informó también que el primer encuentro de este año será en la ciudad de Caracas en el Nacional de Mayores, el Nacional Juvenil evento al que se debe asistir de manera obligatoria, seguido del Juvenil B, A, el Campeonato Infantil en Monagas y el Minivol B, en el que debemos mantener o mejorar el tercer lugar con el que ya cuentan.

El deporte es salud

Ivanoski Marichal, destacado atleta bolivarense con discapacidad, también estuvo presente en el acto, aconsejó a los jóvenes del estado y del país a no limitarse en sus propósitos y sueños. Asimismo, agradeció al gobernador Francisco Rangel Gómez y a todo su equipo por el apoyo que le ha brindado a los deportistas bolivarenses.

“Los límites nos lo ponemos nosotros mismos y todo lo que se sueña se puede alcanzar si hay motivación y ganas de salir adelante yo asumí salir adelante a través del deporte, el deporte es salud, el deporte es vida, por lo que invito a todos los niños y jóvenes a desarrollar ese talento innato, yo me siento agradecido con este gobierno revolucionario ya que gracia a su respaldo y al gobernador Rangel Gómez, he cosechado muchos triunfos para mi país, para mi estado y en mi vida profesional”, acotó Marichal.

Reconocimientos del año 2016

Atleta del Año Adulto – Designado Stefany Hernández (Bicicross), mención Elvismar Rodríguez (Judo).

Entrenador del Año – Designado Ruperto Gascón (Esgrima), mención Kilmar Campos (Judo)

Asociación Deportiva del Año – Judo

Dirigente del Año – Katiuska Santaella (Judo)

Equipo Profesional del Año – Gigantes de Guayana

Periodista del Año – Marianni Aponte

Medio de Comunicación del Año – Diario Primicia