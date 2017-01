Categoría: TITULARES DE PORTADA - 266

El Ministerio del Poder Popular para Transporte (MPPT), informó este sábado que no existen personas naturales, jurídicas, asociaciones civiles o gremiales que sirvan de intermediarios en la venta de taxis y autobuses, al tiempo que agregó que los trámites de la Misión Transporte son gratuitos..

A Continuación el comunicado íntegro: Ante las reiteradas notificaciones de intento de estafa mediante la fraudulenta venta de taxis y autobuses, venta de planillas, solicitudes y otras modalidades, el Ministerio del Poder Popular para Transporte (MPPT), informa al pueblo venezolano que no existen personas naturales, jurídicas, asociaciones civiles o gremiales que sirvan de intermediarios, representantes o gestores que actúen en nombre de la Misión Transporte, de este Ministerio o de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), que son los únicos autorizados para realizar gestiones de esta índole.

Se advierte a la colectividad que todos trámites inherentes a la Misión Transporte son gratuitos y no requieren de gestores o intermediarios.

Evitar caer en estas prácticas, fortalece la moral y combate la corrupción.