Categoría: TITULARES DE PORTADA - 174

Rangel Gómez rechazó pretensiones golpistas de la Asamblea Nacional

(Prensa Gobernación / JJBB).- El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, expresó su total apoyo al Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, ante las nuevas pretensiones de la derecha circunstancial en la Asamblea Nacional (AN) de separarlo de su cargo por vías antidemocráticas, el mandatario regional reconoció el trabajo incansable que el líder nacional ha realizado durante su gestión asumiendo por delante su compromiso con la patria, con el pueblo y con el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

Acompañado por el Equipo Político Estadal del Psuv, voceros de diferentes partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) el alcalde bolivariano de Heres Sergio Hernández, diputados y diputadas al Consejo Legislativo del estado Bolívar (Cleb) y demás miembros del gabinete ejecutivo, Rangel Gómez destacó que el Presidente Maduro asumió las riendas de Venezuela en un momento coyuntural y de profundo dolor por la partida física de Hugo Chávez, además de los incesantes ataques de la derecha nacional e internacional, precios bajos del petróleo y la declaratoria de “amenaza inusual” por parte el gobierno de los Estados Unidos.

“Hugo Chávez le dio la confianza a nuestro Presidente Maduro para continuar con este proceso hermosos que busca lograr para la patria un socialismo bolivariano, construido por y para el pueblo, que está en plena etapa de acción, en pleno proceso de entender el significado histórico de un proceso de desarrollo armónico que debe ser para todos por igual, equilibrado para todos los que habitan Venezuela, con los mismos derechos y oportunidades” explicó.

Rangel Gómez calificó de “locura” las acciones emprendidas desde la AN en donde en sesión ordinaria se hablaba de abandono del cargo por parte del Presidente Maduro y al mismo tiempo, el líder nacional estaba en transmisión conjunta de radio y televisión reunido con empresarios de todo el país, explicó que “estaba con el sector productivo nacional hablando de los 15 motores que activó gracias a la Agenda Económica Bolivariana”

El líder regional señaló que la insignia de la Revolución Bolivariana ha sido la equidad, poner en las manos de todos las mismas oportunidades y que todos los venezolanos tengan la oportunidad de provecharlas y de aportar su granito de arena, añadió que “el Estado nos da esas oportunidades de igualdad, nuestros niños tienen acceso a la tecnología con las canaimitas, nuestros jóvenes tienen más oportunidades de cursar estudios universitarios, solo un estado socialista te pone todas las oportunidades en tus manos”.

Poder Popular Organizado

Rangel Gómez subrayó que uno de los logros más grandes del proceso bolivariano ha sido el Poder Popular Organizado, añadió que gracias al socialismo impulsado por Hugo Chávez y continuado por el Presidente Maduro ha permitido pagar la deuda social por sobre todas las cosas.

“En algún país un presidente habrá entregado el mandato con ingentes reservas internacionales pero con una población extremadamente pobre, eso no fue lo que quiso Hugo Chávez para su pueblo, él quiso tener una familia cuyo dinero se repartiera equitativamente y no un padre de familia con mucho dinero guardado pero que sus niños no pudieran ir a la escuela por falta de zapatos o de uniformes” apuntó.

El mandatario regional afirmó que del mismo modo lo ha hecho Nicolás Maduro al trabajar de manera incansable para estabilizar los precios del petróleo, añadió que hoy más que nunca el petróleo se ha convertido en el epicentro del desarrollo y a su vez en el centro de los problemas que tiene Venezuela, destacó que los ingresos petroleros se han convertido, por ejemplo, en 1millón 500 mil familias que ahora tienen techo propio, en miles de hombres, mujeres y niños que puedan tener acceso a la salud de manera gratuita, entre otros logros.

Política seria y de altura

El líder político estadal señaló que los logros que el Presidente Maduro ha alcanzado de la mano del pueblo de Venezuela, generan profundo malestar en la derecha nacional e internacional que en sus pretensiones individualistas y mezquinas, persiguen hacerse del poder nacional sin importarle a quien se lleven por delante.

“Hemos pedido por todos los medios que tengamos una oposición seria, que se enfoque en los problemas del país, que entienda que la política es con P mayúscula, donde existen prioridades que hay que atender. Es lamentable el nuevo desvarío de la oposición venezolana que después de las gaurimbas, del golpe de estado consumado en su totalidad, de traer paramilitares, de haber parado el petróleo y que los venezolanos perdiéramos más de 23mil millones de dólares, de las locuras como el plan la salida y como otros elementos que han ocasionado muertes y pérdidas materiales, ahora inventan que el presidente ha abandonado el cargo” explicó.

El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez señaló que el Presidente Nicolás Maduro no tiene ninguna discapacidad física ni mental que le impida seguir llevando las riendas del país, agregó que tampoco ha salido de las fronteras venezolanas abandonando sus responsabilidades como jefe de Estado y con el pueblo que lo eligió, tal y como lo establece el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que desestimó por todos lados las acciones golpistas de la AN.