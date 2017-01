Categoría: TITULARES DE PORTADA - 48

El ejercicio castrense Zamora 200 se realizó simultáneamente en todo el país

***Esta importante actividad de movilización cívico-militar se desarrolló en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, también llamada Presa de Gurí, en la cual se ejecutaron con éxito acciones y estrategias militares para defender a la misma, de cualquier amenaza extranjera***

Prensa Gobernación/CNP.-19.940.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto al poder popular organizado, demostraron el poderío militar, estratégico y operacional, que posee para defender las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar ante cualquier amenaza.

Esta actividad castrense se desarrolló en el marco del Ejercicio de Acción Integral Antiimperialista Zamora 200, que se llevó a cabo en todo el país. Estos fueron dirigidos por el ministro de Energía Eléctrica y Comandante del Cuerpo de Combatientes de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), mayor general Luis Motta Domínguez, junto al Gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

El ejercicio militar constó a lo largo de su desarrollo, de ocho (8) acciones tácticas que escenificaron ataques a las instalaciones operativas de la central hidroeléctrica, una de las más grandes del mundo y la que abastece al país de un 70% de energía eléctrica aproximadamente.

La destreza, así como la capacidad estratégica de la FANB quedó demostrada en cada uno de los ejercicios que contemplaron el desembarco de lanchas rápidas, penetración de zonas fluviales y boscosas, defensa del espacio aéreo y fluvial; en las que aguerridamente se demostró como serían replegadas las fuerzas enemigas atacantes.

Además de ello las fuerzas castrenses de la patria mostraron la alta capacidad táctica operacional para repeler y contra atacar al enemigo por vía terrestre, fluvial y aérea, equipados con un evidente poderío militar que constó de helicópteros de combate y transporte artillados, lanchas artilladas, misiles portátiles de corto alcance IGLA-S sistemas antiaéreos (misiles) de mediano alcance Pechora, radares de fabricación Rusa, tanques anfibios, artillería antiaérea, entre otros.

La imponente central hidroeléctrica, ubicada geográficamente al pie de las aguas del río Caroní con perímetro geopolítico en el municipio Angostura del estado Bolívar, fue el escenario en el que se desplegaron de manera eficiente y coordinada unos mil 500 efectivos militares de la FANB, poder popular organizado en cuadros especiales de defensa, entre los que destacan (500 trabajadores de Corpoelec, 200 pescadores deportivos, movimientos sociales, campesinos, trabajadores de la administración pública, entre otros, debidamente entrenados para combatir acciones de ataque de fuerzas enemigas internas y externas.

El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, afirmó que hoy más que nunca el pueblo y la FAN constituyen una sólida unión cívico-militar invencible ante cualquier pretensión o injerencia de ataque de fuerzas enemigas extranjeras.

“Este ejercicio militar Zamora 200 es un despliegue sin precedentes que se realiza en todo el país, para no solo demostrar el poderío militar que posee la nación y su FANB, sino la voluntad, valentía y convicción que tiene el pueblo revolucionario de defender la independencia y soberanía nacional, por encima de todo”, expresó Rangel.

De igual modo, el líder regional felicitó a todos los militares que participaron junto al pueblo en el ejercicio militar Zamora 200. Un ejercicio táctico operación que se llevó a cabo en todo el país por órdenes del Comandante en Jefe de la FANB y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

“El estado Bolívar es prodigioso y estratégico, por lo que es apremiante aprender y saber defenderlo, porque si algo logró el Gigante Hugo Chávez, fue la materialización de la verdadera unión cívico-militar, la integración del componente armado con el no armado, para luchar y defender la soberanía nacional, con todo el valor que caracteriza a los venezolanos (as), concluyó.