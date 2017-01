- Ene 14, 2017 Categoría: DEPORTES Publicado el - Ene 14, 2017 - 53

Roque Cividanes.

Con la visita de los Cardenales de Lara a Caracas para enfrentar a los Tiburones de La Guaira y con la mudanza de la serie entre Aguilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui al parque Luis Aparicio “El Grande”, de la ciudad de Maracaibo, hoy domingo se reanudarán las acciones en la etapa semifinal de la Liga de béisbol profesional de Venezuela.





La lidia cambia de escenario, con ambas confrontaciones igualadas a un triunfo por bando, por lo que solo podrían volver a cambiar de sede, en caso de sendas barridas, habida cuenta que las mismas son a un máximo de siete careos.

La pugna entre “crepusculares” y “salados” comenzó favoreciendo a los escualos, pero los “pájaros rojos” nivelaron la pulseada en la segunda confrontación.

Como se recordará, los Cardenales tuvieron que batallar más de la cuenta con los Bravos de Margarita para poder instalarse en ese instancia, mientras que los “denticulares” llegaron a la cita vía juego de “comodín”, tras perder la lucha ante los Caribes, que destrozaron su pitcheo, luego de comenzar con dos derrotas en sucesión.

El duelo entre estos dos contendores, se estima que debería dilucidarse a favor de los larenses, por el hecho de poseer una alineación sumamente balanceada, buena defensa y un pitcheo muy aceptable, cosa esta última de la que los “acuáticos” no pueden presumir, habida cuenta que sus lanzadores resultaron destrozados por los bates de los anzoátegas, al punto que el manager Oswaldo Guillén, debió afrontar el juego extra que llevaba a un cuarto equipo a las semifinales, con mayoría de tiradores abridores.

La lectura de los dos primeros combates en el nido de los dirigidos por Luis Dorante, nos indica que las escuadras están parejas ofensivamente, puesto que los Cardenales sumaron 26 cohetes y 15 carreras, en tanto los Tiburones 22 inatrapables y una docena de anotaciones, pero sigue habiendo un resquemor por el relevo “salado”, que tendrán que pedirle buenas aperturas y largo recorrido a Edgmer Escalona, Luke Irvine, Jonathan Albaladejo y Kelvin De La Cruz.

Los de la ciudd musical de Venezuela, cuentan en cambio con un cuerpo de relevistas que podemos catalogar de lujo para la Liga y dos abridores de bandera, como el pitcher del año, Raúl Rivero y el refuerzo de lujo, Omar Bencomo junior.

CARIBES Y AGUILAS UN DUELO A MUERTE

En la otra semifinal, la lucha es todavía mucho más complicada e incierta.

Las Aguilas vapulearon sin miramientos a los irregulares Tigres de Aragua, en tan solo cuatro careos, mostrando un juego de conjunto importante, caracterizado por el oportunismo.

Caribes, estuvo jugando mal desde la última semana de la ronda eliminatoria y no despertó sino luego de estar abajo en la serie ante La Guaira por 0 a 2, para luego aplastar a la tropa del litoral, enseñando un poder de fuego tremendo y un pitcheo respetable, sobremanera en lo que a abridores se refiere.

En el primer desafío vencieron las Aguilas, pero Caribes igualó las acciones y ahora se mudarán al occidente del País, donde los “rapaces” tienen un ligero favoritismo, al menos para estar adelante en la serie, cuando esta haya concluido en el estado Zulia y no necesariamente por barrida.

Las Aguilas fueron capaces de dominar a sus enemigos, dando tan solo dos hits en el primer asalto y manteniendo la diferencia de una carrera, aprovechando los mínimos resquicios, pero en el segundo, la artillería aborigen hizo su tarea y desbordó al pitcheo alado para vencer cómodamente.

Tal como están planteadas las cosas, todo dependerá de si los dirigidos por el manager del año, Lipso Nava, son capaces de frenar a los demoledores maderos de sus adversarios, que dieron hasta 20 imparables en los dos choques efectuados en el estadio “Chico” Carrasquel, un paraíso para los toleteros, donde el line up emplumado, solo produjo la mitad de los hits y las anotaciones que sus contrincantes.

Las Aguilas no han contado con una buena producción hasta ahora, de su núcleo ofensivo, conformado por José Pirela, el colombiano Reynald Rodríguez, Jesús Flores, Jordany Valdespín y el mismo Ronny Cedeño, que sufrió una lesión y está de regreso, toda vez que de sus maderos han salido apenas dos hits en conjunto, no obstante están en capacidad de encenderse y acompañar a Endy Chávez, Freddy Galvìs y Alí Castillo, en busca de una mayor producción.

Habrá que ver como rinden Rolando Valdéz hoy, Misael Siverio y Wilfredo Boscán, que es una incógnita por cierto, en la labor de abridores y como responde el bull pen.

Los zulianos están ligando, que el contrato recién firmado por Galvis con los Filis no lo vaya a detener y la lesión del lanzador Wilfredo Boscán no sea seria, pues esas dos bajas serían casi que imposibles de manejar.

Caribes por su lado, necesita probar su pitcheo. Sufrió las bajas de sus lanzadores Jhoulys Chacín, Edgar Ibarra y Shane Youman, que trataron de paliar, tomando de sustitutos a los tiradores de los Tigres, Yohan Pino y Wilfredo Ledezma, así como al dominicano Angel Ventura. Ya Pino les pagó con creces la confianza lanzando en el juego que ganaron y aunque no salió airoso por un solo out, permitió una carrera en su labor.

El zurdo Ledezma, toda una lotería por su descontrol, abre hoy, mientras que Ventura espera su oportunidad, para abrir en el cuarto cotejo de la lidia.

Los dirigidos por el piloto Omar López, que por cierto no estará presente en los choques 4 y 5, por atender asuntos labores con los Astros de Houston, recuperan a una pieza importante, como lo es Alexi Amarista, quien debió ausentarse para pasar los exámenes médicos en Colorado y ahora estará auxiliando a Niuman Romero, René Reyes, Dennis Phipps and company.

Parecería a priori, que el vencedor de esta confrontación, quedará con la etiqueta de favorito, para llevarse la corona de la temporada 2016-2017, aunque obviamente, esto es béisbol y ya conocemos el dicho popularizado por el inmortal Yogui Berra.

JUEGOS PARA HOY:

En Caracas:

1:00 p.m. Lara / La Guaira

(No anunciado)/ (Jorge Martínez)

En Maracaibo:

7:00 P.m. Anzoátegui / Zulia

(Wilfredo Ledezma) / (Rolando Valdés).