Ene 09, 2017

Prensa CC/jers.- “Los recientes aumentos salariales en nada resuelven el poder adquisitivito del venezolano, mientras no se controle la espiral inflacionaria que consume a la economía nacional” El análisis corresponde a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio encabezada por su presidente el Ing. Austerio González.

En reunión extraordinaria para explorar los alcances de las nuevas medidas salariales tomadas por el presidente Maduro, determinaron que “la situación crítica de la economía venezolana ha sido provocada por la implementación de medidas improvisadas, sin la consulta previa de los sectores involucrados que permitan la debida aplicación, con resultados positivos para todas las partes”

“Mientras no existan estímulos a la producción agropecuaria, agroindustrial e industrial, no existen posibilidades de controlar la inflación. La atención que se debe prestar a los sectores productivos es prioritaria, técnica y financieramente; no puede seguir improvisándose sobre la base de malos resultados y menos, tomando decisiones sin tener en cuenta los sectores hacia donde van dirigidas. Quieran o no, la función de la tripartita debe volver a la mesa administrativa de la nación”

“Actualmente - manifestaron los voceros de la Junta Directiva - los aumentos salariales inconsultos, de los cuales van dieciocho a lo largo de 18 años de gobierno, incluyendo los cinco de la actual administración; y las expropiaciones realizadas a empresas productivas y en plena producción; han acelerado drásticamente la crisis financiera que atravesamos. No es cuestión de hacer política con la economía del país, sino de implementar políticas económicas alejadas de todo interés doctrinario y cerca del interés socioeconómico de una población en franco deterioro… la sociedad lo reclama”

“Nuestra Cámara no puede avalar criterios económicos alejados de la realidad empresarial y comercial del país, aunque los acate por mandato, pero si recomendamos un cambio drástico en la conducción económica que alimente el estímulo productivo; y la eliminación de los controles que impiden el libre juego de la oferta y la demanda, los cuales dan el equilibrio para bajar el índice inflacionario; ésta realidad es palpable cuando se está detrás de la productividad de las empresas. Por ahora, éste tipo de medidas solo conducen a la desaparición de la empresa privada” culminaron diciendo.

