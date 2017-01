- Ene 18, 2017 Categoría: REGIONALES Publicado el - Ene 18, 2017 - 67

MALVIA GONZALEZ

Jerimy Santamaría Secretario General de del Centro de Estudiante de la UNEG, Javier Maicabare, Secretario de Deporte, Luis Fernando González, Secretario de Organización, Delvis Rivas, Secretario de Salud y Enyerbert Silva, Secretario de Acta, manifestaron “en reiteradas oportunidades han ocurridos eventos agresivos por parte del Movimiento CTU que hace vida en la Universidad y que representa al chavismo, nosotros hemos ido a todas las instancias en aspecto a lo que es el Consejo Universitario, al Consejo Docente y denunciamos esa cantidad de irregularidades que han ocurrido en cuanto a la seguridad”.



Jerimy Santamaría, señaló “nos han amedrantado y amenazado de muerte y el día martes saliendo del comedor de la Universidad nos agredieron física y verbalmente, asimismo nos amenazaron, en virtud de todo este atropello denunciamos en las siguientes instancias como lo es CICPC, al Ministerio Publico y Comandancia de la Policía de la Catedral, ya que hemos agotado todas las instancias y la Directora de la sede Kledys Ramos está haciendo caso omiso a este tipo de problema, no nos garantiza la seguridad dentro de la Universidad y por esa situación nosotros hemos tomado la decisión de denunciar y de responsabilizarla de lo que nos pueda pasar a nosotros como centro de estudiantes”.

Acotó Delvis Rivas, “el día 8 del mes de diciembre del año pasado en el Consejo de Docente Kledys Ramos, se comprometió en garantizarnos la seguridad dentro de la Universidad pero eso ha sido firma en papel porque no ha hecho nada en cuanto a la seguridad y el Movimiento estudiantil que está haciendo vida en la institución perdieron las elecciones estudiantiles no quieren reconocer que ya no tienen potestad para tener la llave del comedor del centro de estudiantes y no colaboran con nosotros y además hay una serie de irregularidades con respecto al comedor y en vista de todo esto responsabilizamos a la Directora de la sede Kledys Ramos y la Rectora de la UNEG María Elena Latuff”.

Javier Maicabare, expresó “hacemos responsables a todos los integrantes del Movimiento CTU que pertenecen a la Plancha 2: julio Romero, Yerald Sofía, Tomas de Caraballo, Jheiderson Guevara, Ever Albornoz y José Cardozo, por todos los actos violentos que han acontecido en nuestra Universidad desde el día 6 del pasado mes que no quisieron respetar los comicios electorales lo cual pasaron un grado nivel más alto de violencia en cuanto a los casos anteriores, por lo que exhortamos a que hagamos un alto a esta problemática”.

Luis Fernando González, “tememos por nuestra seguridad y hacemos responsable públicamente a la Directora y Rectora de la UNEG, a los integrantes del CTU y a todos los garantes de la seguridad de que si dentro o fuera de la Universidad nos pase algo ellos son los responsables porque hicimos un llamado justo y no ha respondido a nuestro llamado. Hacemos un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto para que sea respetada y asegurada nuestra integridad física dentro y fuera de la UNEG que tomen carta sobre el asunto y realicen un pronunciamiento a cerca de todas las medidas y denuncias que nosotros les hemos realizados y ellos han recibido”.

Para finalizar dijeron los estudiantes que conforman el Centro de Estudiante de la UNEG, “exhortamos a toda la comunidad unegista a que nos den su apoyo poder salir de ese modelo dictatorial que se está tratando de implementar dentro de la Universidad. Tenemos que tener conciencia a tener ese sentido de pertenencia donde el único modelo a seguir es la convivencia, la paz y la seguridad sobre todas las cosas la democracia, señores es hora de levantarnos y seguir la lucha pero con acciones justa de gestiones de progreso y no de violencia”.