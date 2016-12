- Dic 15, 2016 Categoría: POLITICA Publicado el - Dic 15, 2016 - 1476

Juicio Ciudadano se celebró en Ciudad Bolívar

Andrés Velásquez advirtió que ante el desastre generado por la nefasta gestión de Rangel, las Elecciones Regionales son una necesidad impostergable.

Prensa Andrés Velásquez

Este jueves se llevó a cabo un acto inédito en la historia de Venezuela, pues por primera vez un grupo de ciudadanos se dio cita en una concurrida asamblea popular para evaluar la nefasta gestión del gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

En la nutrida asamblea participaron Julián Briceño, coordinador de la MUD en el municipio Heres; Ángel Álvarez, diputado a la AN; Arcadio Guzmán, diputado regional; José Gregorio “Gollo” Martínez, alcalde de Piar; Víctor Fuenmayor y Héctor Barrios, ex alcaldes de Heres; Carlos González, dirigente unitario del municipio Cedeño; y José Márquez, dirigente de La Causa R en el municipio Sucre, entre otros dirigentes.

El Juicio Ciudadano se realizó en la capital bolivarense, y fue protagonizado por las víctimas del caos en el que está sumida Guayana, quienes en medio de un tribunal con fiscalía, testigos y juez, señalaron al mandatario regional como el culpable del sufrimiento del pueblo de Bolívar, por el total abandono de todos los servicios y áreas que son de su competencia directa.

Jóvenes que son asaltados dentro de las aulas de clase y que estudian en infraestructuras deterioradas, trabajadores de las empresas básicas que han visto la deliberada destrucción de estas industrias, madres de hijos fallecidos a manos del hampa y familiares de quienes han perdido la vida por falta de atención en el colapsado sistema de salud, entre otros ciudadanos, se dieron cita para evaluar los 12 años de gobierno de Rangel Gómez.

Contundente

El líder de la Unidad en el estado Bolívar, Andrés Velásquez, calificó el Juicio Ciudadano como una extraordinaria demostración de protagonismo y participación popular, en la que se expuso claramente por qué Rangel Gómez es el culpable de la crisis en Guayana.

“Aquí lo que hubo fueron testimonios directos del pueblo que vive este sufrimiento, esta dolorosa y triste realidad que expresaron a viva voz. Ese pueblo ha sentenciado culpable a Rangel Gómez, como responsable directo de la realidad que sufre el estado Bolívar”, apuntó.

Velásquez indicó que el juicio se fundamentó en el papel protagónico que, de acuerdo a la Constitución, tiene el pueblo para evaluar gestiones y hacer contraloría social en asamblea de ciudadanos, pronunciándose sobre los asuntos públicos que le son de interés.

“Cualquiera podría decir que es un acto simbólico, pero para nosotros es un evento pionero y revelador, que primero toma en consideración la opinión de la gente sobre lo que ha sido el desempeño de Rangel Gómez, contrastando lo que él dice que ha sido su gestión y la realidad que vive el pueblo”.

“Vistos los testimonios, pruebas y acusaciones que el pueblo ha hecho de forma directa, es irrefutable la gravedad del desastre que se sufre en Bolívar en materia de corrupción, falta de agua, salud, seguridad ciudadana, educación pública, vialidad y en todas las áreas que son de clara competencia del gobernador del estado”, precisó.

Andrés Velásquez aseguró que quedó clara una vez más la “falta de compromiso, responsabilidad y la incompetencia de un paracaidista (Rangel Gómez) que vino a Guayana para dedicarse a hacer negocios particulares, porque lo visto en materia de corrupción e indolencia por su parte así lo demuestra”, sentenció.

Usurpador

Andrés Velásquez recordó momentos lamentables que pasarán a la historia como el colmo del cinismo, la indolencia y la inmoralidad política de Rangel Gómez en el ejercicio de sus funciones.

“Hay expresiones de Rangel que reafirman su desprecio por el pueblo de Bolívar, las necesidades humanas y el dolor de la gente; por ejemplo, cuando mandó a los bolivarenses a comer palos con piedras fritas, cuando negó tajantemente que la masacre de Tumeremo hubiese ocurrido, o cuando calificó como un invento el asesinato de una familia en Santa Elena de Uairén”, detalló Velásquez.

En tal sentido, el líder político manifestó que desde este 16 de diciembre Francisco Rangel Gómez se convierte en un usurpador de la Gobernación de Bolívar, aunque sobre él ya pesaban sospechas por su controvertida elección en 2012, que pese a ser impugnada, la institucionalidad roja y corrupta se negó a revisar.

“Para esta fecha debieron realizarse elecciones regionales, pero resulta que el Gobierno Nacional le ha dado un plazo inconstitucional de seis meses, una ñapa para que Rangel Gómez usurpe la gobernación”.

“Esos serán seis meses más de sufrimiento y pesadilla para el pueblo del estado Bolívar, y seis meses para que Rangel Gómez siga engrosando su fortuna personal y borrando evidencias sobre su responsabilidad directa en cuanto a tráfico de influencias, malversación de fondos y todo tipo de corruptelas en la región”, argumentó.

Claridad para el futuro

Andrés Velásquez aseguró que de ahora en adelante el pueblo de Bolívar no puede perder la claridad en cuanto a quién es el culpable de la debacle que sufre la otrora próspera Guayana.

“Este Juicio Ciudadano es sin duda un documento sobre la valoración de una gestión pública, que lo vamos a replicar en otros municipios, y que determinó que aquí hay un responsable de la destrucción de Guayana, de la corrupción, que no puede quedar impune”, expuso.

En tal sentido Velásquez exhortó a los habitantes del estado Bolívar a elevar su espíritu de lucha y no dejarse abatir por las adversidades, “hay que elevar los niveles de combatividad y seguir exigiendo nuestros derechos, entre ellos el derecho al sufragio que está secuestrado por este régimen, que primero se robó el revocatorio y ahora nos quiere quitar las elecciones regionales”.

“Debemos mantener la claridad sobre quiénes son los culpables de este sufrimiento, que en Guayana es sin ninguna duda Francisco Rangel Gómez, así que por eso lo vamos a sacar de la gobernación”, sentenció.