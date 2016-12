- Dic 16, 2016 Categoría: POLITICA Publicado el - Dic 16, 2016 - 849

El dirigente político advirtió sobre posibles maniobras para acusar a opositores tras protestas por falta de efectivo

El líder de la Unidad en Guayana, Andrés Velásquez, advirtió que el gobierno podría intentar acusar a dirigentes opositores por las protestas suscitadas este viernes en varios estados del país, asegurando que la actual crisis es responsabilidad exclusiva de quienes hoy ejercen el poder.

“Las protestas que se han dado en varios estados del país, incluyendo al estado Bolívar, son una manifestación del malestar que tiene la gente por la crisis, algo que tiene un claro responsable: el régimen de Nicolás Maduro”.

Para Velásquez fue absurdo desaparecer el billete de más alta denominación y circulación con una economía enferma, una inflación explosiva y a una semana de las navidades, con apenas 3 días para recoger todos los billetes. El resultado era de esperarse: un pueblo en la calle exigiendo soluciones.

“No es posible que los culpables de la crisis, la única medida que anuncian es generar más dificultades, más obstáculos, hacerle la vida más precaria a los ciudadanos, liquidando la posibilidad de que los trabajadores dispongan de su dinero, el cual ya estaba devaluado”.

Por eso, considera probable que se tomen acciones para señalar a la oposición. “No me sorprendería que digan que lo ocurrido en Ciudad Bolívar, San Félix, Tumeremo y El Callao sea culpa de La Causa R, o de Andrés Velásquez, o de Américo de Grazia. Pero el pueblo está molesto porque hay necesidades que el gobierno no está atendiendo y, por el contrario, las agrava”.

Velásquez se refirió así a la situación de escasez de alimentos y medicinas, alto costo de la vida, inflación descontrolada, hambre y pobreza, como consecuencias de una errada política económica que Nicolás Maduro y sus aliados se niegan a enfrentar.

“Esta devaluación no tiene precedentes en el país y la inflación que tenemos es hoy la más alta del mundo, es una situación dramática y eso genera un descontento que no se silencia con represión. Y para colmo, aquí en Bolívar no hay un gobierno regional que dé la cara, que medie, que intente generar soluciones”.

“El único responsable de esto es el gobierno nacional. Es inaceptable que sigan burlándose de la paciencia y las necesidades de la gente. O asumen su responsabilidad o entreguen el mando, pero el pueblo no puede seguir pagando las consecuencias de su ineficiencia”, sentenció.