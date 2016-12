- Dic 23, 2016 Categoría: POLITICA Publicado el - Dic 23, 2016 - 154

El dirigente de La Causa R condenó los hechos violentos ocurridos en el estado Bolívar

La dirigencia Unitaria en Guayana exige al gobierno que asuma su responsabilidad e indemnice a los comerciantes afectados.

El líder de la Unidad en Guayana, Andrés Velásquez, rechazó categóricamente los actos vandálicos suscitados en Ciudad Bolívar y el resto del estado, y condenó la inacción de las autoridades regionales durante los sucesos.

Junto a diputados a la Asamblea Nacional, Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Concejales y dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, Velásquez reiteró que el gobierno es el responsable de lo ocurrido por el nefasto manejo de la economía nacional y la negligente respuesta del Ejecutivo Regional, ausente durante los momentos más críticos.

“El papel fundamental del Estado es proteger a los ciudadanos. Rechazamos la actitud de los cuerpos de seguridad quienes permitieron el vandalismo y actuaron sin proteger los bienes o la integridad física de los comerciantes”, sentenció.

Así mismo propuso la indemnización a todos los propietarios de los establecimientos que fueron saqueados, para resarcir los daños producidos por la indolencia del Estado, de modo que se garanticen los derechos establecidos en la Constitución Nacional.

Velásquez estuvo acompañado por los diputados a la Asamblea Nacional José Prat, Américo De Grazia, Ángel Álvarez y Rachid Yasbek, junto al diputado regional Arcadio Guzmán.

Además expresaron su solidaridad el secretario ejecutivo de la MUD en el municipio Caroní, Dick Souki; la coordinadora general de Primero Justicia en el municipio Caroní, Aliana Estrada; el secretario político municipal del Movimiento Progresista de Venezuela, Emerson Brito; así como los concejales Arturo Valles, Alcides Estévez, y Rafael Saavedra.

Durante la rueda de prensa hubo representación de los voluntariados Amigos con Andrés, Mujeres con Andrés, Movimiento Estudiantil, Unidad y Cambio, Actívate con el Cambio, Educadores con Andrés, trabajadores de las empresas básicas y miembros de los partidos Primero Justicia, Movimiento Progresista de Venezuela, Copei, La Causa R y el dirigente político Douglas Lago, entre otros.

El origen

El diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, aseguró que el detonante de la violencia fue el intento del Gobierno por recoger 6 mil millones de bolívares impresos en billetes de 100, en menos 72 horas, para dejar a los venezolanos con papel moneda sin valor de compra.

“Ciudad Bolívar, Ciudad Piar, Tocomita, Guasipati, La Paragua, Tumeremo, Santa Elena de Uairén y El Callao fueron devastadas por la infección de ‘El Billetazo’, hechos en los que, por cierto, el gobernador no dio la cara” dijo.

“El gobernador esconde la cabeza como los avestruces cuando en el estado Bolívar hay problemas. Este es un régimen que ha utilizado el crimen como una política de Estado, la mafia del oro, el hierro, la cabilla, el aluminio. Actualmente hay una mezcla de todo, un coctel que ha descompuesto a la sociedad”, reflexionó.

Chivos expiatorios

Por su arte Andrés Velásquez indicó que es reiterativa la actitud de la cúpula del gobierno intentando transferir a otros la culpa de sus fracasos, para no dar respuesta a la población.

“Ellos son los únicos responsables y no les va a funcionar. La gente nos conoce y sabe que hemos mantenido constantemente una lucha democrática y constitucional para salir de la crisis que estamos viviendo”.

“Ni el país, ni en el estado Bolívar le van a creer a Rangel Gómez que vive haciendo promesas falsas y está ligado a los más oscuros negocios y mafias de la región”, agregó Velásquez.

Salida democrática

El dirigente nacional de La Causa R manifestó que, en medio de tan terrible crisis, la única forma de unir al país es a través de la restitución del sufragio como vía fundamental para superar el caos y avanzar en la construcción de soluciones reales y sostenibles.

Se refirió así a la ingente necesidad de utilizar los medios democráticos y constitucionales para recuperar la paz en Venezuela, refiriéndose al Referendo Revocatorio y las elecciones regionales, consultas que estaban previstas para este año 2016 y fueron suspendidas arbitrariamente por el régimen.

“Si alguna alegría le quiere dar Nicolás Maduro al pueblo venezolano, es poner su cargo a la orden, ahí radica la unidad de este país. Que se respete el sagrado derecho al sufragio. A Venezuela la unimos con democracia”, concluyó.