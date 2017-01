- Ene 05, 2017 Categoría: POLITICA Publicado el - Ene 05, 2017 - 89

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, afirmó que “hoy se instala esta AN, en medio de un momento injusto y vergonzoso para Venezuela”, por lo que recalcó que “la lucha es imponer la paz a través de la no violencia pero con contundencia”.

Agradeció el servicio y la labor del presidente saliente, Henry Ramos Allup, “quien con respeto y valentía supo llevar está cámara frente a los ataques más feroces de todos los Poderes Públicos”. Así como también declaró el 2017 como el año en el que el pueblo venezolano será el protagonista a través del voto.

El también coordinador nacional de Primero Justicia destacó que “hoy Venezuela es el reino de la miseria, el caos y la corrupción”, por lo que pidió que “esa hipocresía monumental tiene que terminar, Venezuela grita ¡ya basta!”.

Afirmó que este año debe haber elecciones porque el país no aguanta más. La única solución que puede tener Venezuela es protestar en las calles para que haya elecciones este año.

“Aquí no hay Constitución, no hay separación de Poderes, en Venezuela no hay democracia y lo que nos toca es luchar en la calle para imponer que sea el voto y la constitución lo que prevalezca en la crisis del país”.

Del mismo modo, aseguró que “esta fue una de las navidades más tristes, haciendo colas para buscar alimentos o canjeando un billete”.

Durante su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional, Borges envió un contundente mensaje a Nicolás Maduro, en el que pidió que respete la Constitución y al pueblo. “El pueblo venezolano es el dueño de la democracia y tiene derecho a votar y decidir su futuro”.

“Está claro que Nicolás Maduro al abandonar la Constitución abandonó el cargo. Con esta decisión la AN abre las puertas para que haya elecciones a todo nivel: gobernadores, alcaldes, presidente y también del Parlamento Nacional”.

Igualmente, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional para que sean los garantes del pacto de convivencia que es la Constitución. “Este llamado a las Fanb no es a la sublevación sino que se respete la Carta Magna y que permita que el pueblo vote”.

“Quiero ser muy claro, no vamos a generalizar en un futuro Gobierno. Vamos a revisar caso por caso, pero no vamos a permitir que un minúsculo grupo manche el nombre de la Fanb”, agregó.

Destacó que el país espera mucho de la Fuerza Armada, “nos toca vencer juntos esta dictadura. No hay fórmulas mágicas, la única fórmula es la vía del voto”.

Julio Borges concluyó su primer discurso, como presidente de la Asamblea Nacional, afirmando que “la vida nos pone a todos los venezolanos en una encrucijada y somos nosotros los encargados de que quienes se creen dueños del país bajen la cabeza y escuchen”

“Nuestra lucha continúa hoy, esta claro que en Venezuela no hay democracia ni constitución ni leyes y hay que dar la batalla para rescatar el voto y la dignidad de nuestro pueblo”.

Borges pidió a los militares cumplir con la Constitución y permitan al pueblo votar

“Éste no es un llamado a la rebelión ni a la sublevación. Al contrario es un llamado a que se cumpla la Constitución y se le permita al pueblo venezolano votar (…). El país espera mucho de ustedes (militares) y el llamado es claro, a las puertas de su conciencia hay un pueblo que clama por ser escuchado”, enfatizó el diputado por Primero Justicia, luego de ser juramentado como Presidente del Poder Legislativo.

Durante la instalación del período de sesiones 2017, el presidente de Primero Justicia convocó a los militares a caminar “juntos hacia una patria donde la gente vuelva a verlos con respeto”.

“¿Quieren seguir siendo herederos dignos del Ejército Libertador y de la República o ser recordados como los guardianes de Nicolás Maduro?”, preguntó Borges, al tiempo que llamó a los militares a participar activamente en el desarrollo del país “porque en esa patria que viene, ustedes son parte crucial de la recuperación, es obligatoria una nueva relación pueblo y Fuerza Armada Nacional”.

Mencionó a los militares que participaron en la gesta libertadora y en la Guerra Federal: “Fue un militar venezolano, Eleazar López Contreras, quien se quitó el uniforme, recortó el período presidencial y se abrió a las libertades y reformas políticas cuando la muerte de Juan Vicente Gómez significó la entrada de Venezuela a un nuevo siglo”.

En referencia a las denuncias internacionales que pesa sobre funcionarios militares, Julio Borges enfatizó que en un futuro gobierno “se revisará caso por caso” y no se permitirá “que una minoría que se ha dedicado al narcotráfico y a la violación de los derechos humanos dañe el honor de los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional”.

“Ustedes y sus familias también son víctimas del caos. Conocemos bien la situación de la tropa en los cuarteles, su alimentación deficiente, el apresto operacional destruido y el pésimo estado de las instalaciones, la seguridad social indigna y la manipulación política que hacen de la institución”, agregó.

Recordó que los militares “deben ser guardianes de la Constitución y los garantes de ese pacto de convivencia que es sinónimo de orden y paz” y enfatizó que “Nicolás Maduro está fuera de la Constitución y eso es inaceptable”.

“Permanecer en actitud complaciente frente a la tiranía es negar la esencia misma de su razón de ser”, expresó Julio Borges.