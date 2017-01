- Ene 10, 2017 Categoría: POLITICA Publicado el - Ene 10, 2017 - 210

El dirigente reitera que la Unidad debe prevalecer ante todo

Prensa La Causa R

Caracas 10/01/2017.- El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, en compañía de diputados y dirigentes del partido, manifestó que las recientes medidas anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro no solucionarán nada y por el contrario agudizará la situación económica a la par de arreciar la persecución política, a través del denominado Comando Nacional Antigolpe que solo busca tener carta blanca para reprimir a la disidencia.

“La juramentación del Comando Antigolpe no es una solución sino una tesis clásica de gobiernos autoritarios que buscan enemigos internos para justificar represión en el país. No tenemos que especular, el propio Maduro señalaba que había nombrado a Tareck El Aissami para mantener el orden interno y atacar el golpismo propiciado por la derecha. (…) Los enemigos que el gobierno tiene en realidad son los que mismo creó: El hambre, la inflación, la corrupción, por eso los únicos comandos que deben juramentarse son los de la lucha contra la inflación, el hambre y la inseguridad”, afirmó el dirigente.

Asimismo, enfatizó que “el alto costo de la vida sigue y la solución que da el gobierno es la cantaleta permanente anunciada mil veces del relanzamiento de la economía. El aumento del salario mínimo frente a la inflación se convertirá en un resorte que presiona hacia arriba los altos costos, y sin duda tendrá impacto en el empleo porque varias empresas se verán obligadas a eliminar puestos de trabajo”, alertó Velásquez.

Relanzar la Unidad

Por otra parte, Andrés Velásquez acotó que la respuesta que debe dar la oposición ante la insistente política del régimen de seguir golpeando el bolsillo de los venezolanos es una “unidad verdadera” que tenga estrategias claras y acertadas para salir constitucionalmente de esta grave crisis.

“El 90% del pueblo pide a gritos un cambio y elecciones, por eso desde esa premisa deben partir todas las iniciativas y ver cómo superamos constitucionalmente esta crisis. Desde La Causa R insistimos en una Unidad con mayúscula, por eso hacemos un llamado a solventar la crisis interna por la que atraviesa la MUD. Esta instancia tiene que ser relanzada bajo un reglamento que todos debemos acordar y acatar para que no exista dibujo libre. La Unidad es la estrategia básica para enfrentar una dictadura”, dijo.

Velásquez, quien anunció la designación de la diputada Mariela Magallanes como jefe de la fracción parlamentaria de La Causa R en el parlamento, señaló que espera que no se pierda el mes de enero sin que exista un acuerdo en la Mesa de Unidad Democrática. “Es un llamado que hacemos porque nosotros estamos comprometidos con la unidad y la coherencia, esto es un compromiso con el país. Restituir la democracia no es un asunto fácil frente a un gobierno dictatorial”.