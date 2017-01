- Ene 14, 2017 Categoría: POLITICA Publicado el - Ene 14, 2017 - 54

Hendryck Martínez, de Unidad Matancera

Cristóbal Pierluissi H.

Especial para El Progreso

“El actual gobierno de Venezuela colocó a la empresa Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”, en una entidad maula, morosa. Cuándo iba a pensar Alfredo Maneiro que iba a tener tantos acreedores”.

Así lo sostiene el trabajador Hendryck Martínez, dirigente de Unidad Matancera en Sidor.



“Hoy, el presidente de la empresa y al mismo tiempo presidente del sindicato Sutiss, Mayor General Justo Noguera, no le cancela a los entes encargados de la seguridad social en el país, no paga a las clínicas, al Banavih, al Ivss, y ha dejado a los trabajadores sin HCM”, agrega el técnico sidorista.

-En estos momentos -asegura Martínez- los los trabajadores siderúrgicos andamos a la deriva en materia de salud. Desde el año 2008, hemos entrado en un proceso de deterioro de un beneficio, que siempre había sido tratado como una tacita de oro, con un máximo cuidado, tanto por la empresa, como por los trabajadores, en una primera etapa con José Luis Hernández como Presidente de Sutiss se comenzó a tratar la cláusula Nro. 100, como un negocio y una rebatiña, después entraron en juego los intereses grupales entre los chavistas en el sindicato con los aliados que llegaron con la revolución a gerenciar a Sidor.

-Hoy: -asegura el líder matancero- los sidoristas y nuestro grupo familiar nos encontramos ante un riesgo, debido a la imposición y mala administración de un HCM, que no se discutió con nadie y contó con la complicidad y complacencia de una directiva sindical ilegitima (periodo vencido), solo están atendiendo estrictísimas emergencias, ya se han detectado casos de trabajadores y sus familiares que han sido ruleteados por clínicas y hospitales.

Concluye Hendryck Martínez afirmando que “se impone un cambio de directiva sindical y de modelo económico y político en el país, para empezar s salir de la crisis en la que la clase gobernante llevó a nuestra siderúrgica”