La morgue del Cicpc en San Félix, ha venido acelerando el proceso forense a los cuerpos que ingresaron durante este festivo fin de semana, que arrojó 32 muertos por diferentes hechos de violencia.

En cuanto a los homicidios estos se convirtieron la primera causa de mortalidad en el estado Bolívar-



Pese a la nueva política de ocultar la información impuesta por el comandante de la policía parta que la ciudad no sepa lo que ocurrió, se pudo conocer que, en esta oportunidad, el número de asesinatos sobrepasó la cifra registrada de navidad y convirtió al mes de diciembre como el más violento del año pasado.

ENTRE LOS ASESINATOS

Se encuentran: Elvis Eduardo Pérez Lira (25), sargento de la GNB, (D-261), recibió ocho balazos, en la urbanización Los Próceres, Ciudad Bolívar, para despojarlo de su moto.

El Mototaxista Alexander José Guillén Almeida (37), de 37 años, y su pasajero Luis Enrique Quiñones Lizardi (20), resultaron abatidos en la calle Hipódromo, adyacente al estadio de El Callao.

Dos motorizados los emparejaron y sin mediar palabras los tirotearon. Vecinos los llevaron al hospital Juan Germán Roscio, pero no pudieron superar las lesiones irreversibles sufridas por los disparos recibidos.

José Francisco Afanador Rodríguez (21), cayó tras recibir múltiples perforaciones de bala, cuando caminaba por las adyacencias de su residencia, en el sector Guaricongo, Ciudad Bolívar.

La policía en sus primeras investigaciones no descartó el ajuste de cuenta como móvil del hecho.

Kelvin Alexander Abudelo (23), cayó en la calle Zea, Tumeremo, municipio Sifontes, tras recibir una descarga de disparos. Quedó en el escenario del tiroteo.

El efectivo de la policía del estado Miranda, Irwin Nayensky Simons Laya (27), fue abatido en la calle Las Flores, sector al UDO, La Sabanita, Ciudad Bolívar.

El crimen fue para despojarlo del arma que portaba.

A Yeison Rafael Rojas (33), lo asesinaron en la plazoleta, cerca del estadio, de El Callao, por sujetos que le dispararon con fusiles de asalto AR-15 para el momento del fusilamiento, este hombre se hallaba en un local de comida rápida.

Francisco Moya (18), murió luego de recibir una andanada de disparos, cuando caminaba por el sector La Línea, barrio Brisas del Sur, Ciudad Bolívar.

Debido a la cantidad de tiros que presentó, quedó en el escenario de la balacera.

El PEB, José Gregorio Lozada Castillo (29), quien mantenía la jerarquía de oficial agregado, y se desempeñaba como escolta del Director de Inviobras, fue liquidado a tiros en la Ruta 1, sector Las 4 Esquinas, barrio Vista Al Sol, San Félix.

Este funcionario número 23 que pierde la institución a manos del hampa, durante el año pasado, estaba en compañía de otro joven, hasta ahora no identificado, y quien al igual que el policía quedó muerto dentro de un Fiesta Power, color gris.

En la calle La Llovizna, barrio Villa Verde, Upata, municipio Piar, mataron a tiros a Franklin Rhony Díaz Veliz (22).

Para el momento del ajusticiamiento, el joven se hallaba con su familia en su residencia, y le llegaron dos motorizados, quienes sin mediar palabras lo asesinaron de manera inmediata.

Igualmente se supo que, en Caicara del Orinoco hubo 02 asesinatos, otros 02 en jurisdicción del CCP Francisca Duarte, 02 en Guasipati, y otros 03 en San Félix.

De todos estos hechos conocieron las autoridades de investigación que tratan de esclarecer tales crímenes.