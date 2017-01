Abatido delincuente en tiroteo con militares

Un sujeto hasta ahora no identificado resultó abatido al hacer armas en contra de una comisión del ejército que patrullaba el sector El Perú, de El Callao.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados entraron al referido sector y desde una esquina fueron atacados por varios pistoleros.

La balacera no tardó en registrarse, y durante el intercambio de disparos cayó el desconocido. Fue trasladado a la emergencia del hospital Juan Germán Roscio, pero no llegó con vida.

En el sitio de los hechos quedó un revólver, marca Llama, utilizado por el delincuente para enfrentar a la comisión militar. El caso fue pasado a conocimiento del Cicpc, para las averiguaciones pertinentes.