Texto: María Alejandra Pasarella

Fotografías: José Luis Magallanes

Con la propuesta de avanzar en la solicitud formal del diagnóstico, mantenimiento e iluminación del Puente Angostura ante las autoridades regionales, cerraron la actividades que sirvieron como marco de referencia para recordar la inauguración de una obra emblema de Ciudad Bolívar y referencia del progreso en Venezuela.

Así lo señaló, Austerio González, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar, quien reiteró su agradecimiento al Círculo de Reporteros Gráficos, a los artistas de Arte Sur, al Hotel Laja Real, a la organización Expo Bolívar Emprende, a los más de 20 músicos y agrupaciones que se presentaron en los eventos como un aporte para la ciudad y por supuesto a personalidades como César Pérez Rossi y el Chino León, quienes participaron activamente en la organización de todas las actividades.

González indicó que tanto los conciertos, como el cruce del puente y el encuentro de las vírgenes en el Orinoco, fueron actividades que contaron con el apoyo de los cuerpos de seguridad del estado y del municipio, por lo que agradeció la labor de cada funcionario que participó en dicha logística, al tiempo que agradeció a locutores como Ivanova Salazar, DinoRampini, María Alejandra Pasarella, Fabiana Medina, Andrés Flores y Jhonatan Díaz, quienes tuvieron la responsabilidad de animar y presentar a las diversas agrupaciones.

MOVIMIENTO UNIDOS POR EL PUENTE

Austerio González, indicó que tras la organización de las diversas actividades, surgió la constitución del Movimiento Unidos por el Puente, el cual se encargará de canalizar diversas acciones que permitan enaltecer esta obra de la ingeniería nacional, “la celebración de los 50 años del Puente Angostura no culminó este fin de semana, todo el equipo que participó en estas actividades continúa trabajando, desde la Cámara de Comercio lo seguimos haciendo, así como los amigos del Círculo de Reporteros Gráficos, los artistas de Arte Sur, los músicos de la ciudad, el Club de Leones y demás organizaciones o personas naturales que se quieran integrar, lo que queremos es ser parte de la solución y si bien no podíamos dejar pasar por debajo de la mesa los 50 años de esta gran obra, también estamos conscientes de que requiere, al menos, iluminación, de manera inmediata.

En este mismo orden de ideas, González, señaló que en los próximos días se estarán anunciando algunas acciones dirigidas a conocer, de primera mano y bajo la lupa de expertos, la situación del Puente Angostura y los requerimientos de mantenimiento inmediato, esto con el fin de canalizar con las autoridades correspondientes la ejecución de un plan de acción, a través del que no solo ilumine al puente, sino que se garantice el mantenimiento preventivo adecuado del mismo.

DESPLIEGUE DE ALEGRÍA BOLIVARENSE

El Presidente de la Cámara de Comercio de Industrias del estado Bolívar, Austerio González, indicó que desde el día 06 de enero hasta el 08 de enero, la ciudad recibió una marea de alegría, pues, la ciudadanía se contagió de optimismo y esperanza “más allá de la falta de iluminación del puente, nuestro motivo es la ciudad, pasamos unos días muy duros en semanas anteriores y esta ciudad merecía lavarse el rostro, nos merecíamos un reencuentro con nuestra raíces, recordar lo que verdaderamente somos, por supuesto tenemos mucho que mejorar, pero nuestra esencia está plasmada en ese gran puente que cincuenta años después de su inauguración, continúa uniendo voluntades a favor de Ciudad Bolívar”.